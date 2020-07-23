Паводки у Бангладеші забрали 86 життів

Унаслідок потужних паводків, викликаних зливами, у Бангладеші загинули щонайменше 86 осіб.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на дані уряду Бангладешу.

Зазначається, що паводки тривають у 21 з 64 регіонів країни із 30 червня. Більшість жертв у вражених паводками регіонах потонули, але вісьмох людей смертельно вразила блискавка, а п’ятьох вкусила змія.

“Також повідомляється про значну шкоду, завдану на великій території країни помешканням, врожаю та дорогам”, - стверджує Сіньхуа.

Загалом паводки торкнулися 2,8 млн бангладешців, з яких 1 млн залишається ізольованим через високу воду.

Всього ж на території Східної Азії, за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, протягом останніх тижнів унаслідок паводків загинуло більше півтисячі осіб.