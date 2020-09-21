Білорусь-2020. Недільний марш і другий фронт протесту - «деанон»

Після шести тижнів протистояння стає дедалі витонченим

З яким настроєм і на якому тлі підійшла Білорусь до чергового недільного маршу? Виразним насамперед було відчуття подальшого посилення дій силовиків. Їм поставлено завдання - припинити протести. А ті ніяк не припиняються.

Фото: TUT.BY

«БЛЕСТЯЩИЙ МАРШ» І НОВІ ЗАГРОЗИ

Традиційний суботній жіночий марш отримав назву «блестящий». Організатори вкладали в це різний зміст. З одного боку, метафорично блиск від сліз за жертвами жорстокості силовиків, з іншого, як протидія цьому і наперекір всьому, - жінкам запропонували вийти у блискучому одязі. Або просто «блестяще выглядеть» - хто на що здатний. У підсумку затриманих на цьому жіночому марші було багато = 390, і деякі затримання проводилися жорстко. У поєднанні з визначенням «блестящий» це виглядало парадоксально. Одна активістка дотепно написала про це, супроводивши текст репортажними фотографіями, стилізованими під обкладинку Vogue: «Задержание женщин на белорусских протестах выглядит, как экстравагантный модный показ. А по телеку (білоруському, - ред.) скажут, что задерживали опасных элементов, вооружённых до зубов, и даже чуть не умерли».

Але була у протесту і своя суботня перемога, здавалося б, маленька, суто особистісна, але дуже важлива, тому що здобута була завдяки солідарності. А йдеться про таке. 17 вересня під вечір мінську активістку Олену Лазарчик затримали у Мінську біля офісу Правозахисного центру «Вясна» нібито «для выяснения личности». У неї забрали телефон і відвезли до РВВС, де протримали, так ні в чому не звинувативши і не склавши протокол, до 23:00. Таким чином, вона не змогла забрати зі школи сина - першокласника Артема. Його зі школи відвезли до соціально-педагогічного центру з притулком Фрунзенського району Мінська. У притулку їй відмовили віддавати сина. Крім того, наступного дня прийшли з опіки перевіряти умови життя Артема. Претензій не знайшлося, але копію акту їй надати відмовили, а у притулку забрати дитину без відповідного документа не дозволили. Ба більше, навіть не дозволили побачитися з ним, посилаючись на коронавірус.

У суботу Лазарчики приїхали зі старшими сином і донькою до притулку. А ще з нею прийшли понад сто активістів. І дитину врешті-решт віддали! «Я счастлива от осознания масштабов нашей солидарности, – написала з цього приводу відома білоруська журналістка і громадська діячка Ірина Халіп. – Сегодня мы освободили одного шестилетнего мальчика. Завтра освободим всех политзаключённых».

Фото: TUT.BY

Акцентовано, концептуально різкі дії влади щодо жінок наприкінці тижня не були випадковими. Річ у тому, що в четвер, 17 вересня, на стадіоні «Минск-Арена» відбувся Концерт-форум «Женщины за Беларусь». Хедлайнерів шоу-програми було два - колишній народний артист України Микола Басков, який плювати хотів на всі прохання не підтримувати диктатора, а також поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко, який терміново прибув з російсько-білоруських навчань.

Захід був організований за калькою великих урочистих акцій «Единой России», які, зі свого боку, злизані з партійних з'їздів у США. Захоплено кричущий зал, типу розкута атмосфера... Склалося враження, що Лукашенко у цих флюїдах покупної жіночої любові звезеного на халявний концерт активу злегка поплив. Приміром, зробив не підкріплену дійсністю заяву, що закриває кордон з Польщею та Литвою. А після того, як до нього після завершенню заходу підпустили суперактив, який наобнімався з президентом, він остаточно переконався у всенародній любові і підтримці («Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»).

Фото: TUT.BY

ТАКТИЧНІ ІГРИ У МІНСЬКУ, СВАВІЛЛЯ У БРЕСТІ ТА ГРОДНО

Недільну акцію 20 вересня назвали «Маршем справедливости», це тому, що організатори пропонували учасникам протесту пройти до судів усіх рівнів. Але у підсумку не можна сказати, щоб протестувальникам вдалося пройти до судів і якось відзначитися біля них. Річ у тому, що з кожним таким маршем силовики відточують вміння перекривати столицю. Подивіться схему Мінська до кінця маршу, на шосту годину вечора: перекрито практично все місто! Найперше – центральні площі, а також вузлові розв'язки. Мікрорайони, квартали огороджуються бар'єрами, а потім оперативно відсікаються ланцюгами силовиків. Тому рух протестувальників вкрай ускладнений. Але все ж марш відбувся і був досить численним... Цікава деталь: на одному з мікроавтобусів силовиків Volkswagen були помічені транзитні російські номери. З чого б це - своїх вже не вистачає?…

NEXTA Live так коротко описала підсумки та атмосферу цього маршу:

«Сегодня в Минск стянули куда больше сил, чем раньше. Поставили в охрану даже убийц из «Алмаза» (антитерористичний спецпідрозділ МВС, є дані, що вони найбільше звірствували 9-11 серпня, - ред.), а из бойцов СОБРа (Спеціальний загін швидкого реагування, - ред.) сделали «титушек». Мы опасались, что людей может выйти совсем немного и всё закончится массовыми задержаниями, поэтому решили погонять силовиков по всему городу. Но вы справились с этим куда лучше! Вы бы слышали, как истерили ссыкловики в своих рациях! (на цьому відео …, - ред.). Мы с восхищением смотрели на то, как стотысячная колонна ловко обходит все кордоны. И по итогу задержанных в разы меньше, чем в прошлые разы, несмотря на стягивание всех сил в Минск. Правда, над безопасным отходом надо будет ещё поработать».

Фото: TUT.BY

Справді, за даними ПЦ «Вясна», затриманих у неділю в Мінську було менше, ніж у суботу, – 167 (правда, на відміну від того разу, до ранку наступного дня мало кого відпустили). Та ще близько 70 осіб у регіонах.

Акції проходили у багатьох містах Білорусі, насамперед в обласних центрах - Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно, Могильові. Учасники всюди намагалася пройти до будівель судів, але вони і на місцях були перекриті. І у деяких містах затримання були особливо жорсткими і резонансними. Цього разу силовики відзначилися у західних обласних центрах.

На північному заході Білорусі, у Гродно, кількість «упакованных в бусики» сягала десятків. На відео потрапило, як силовики тягнуть до машини явно вагітну жінку. Пізніше виявилося, що її звати Вероніка і вона знаходиться на 30-му тижні вагітності. Жінку згодом звільнили (але навіщо взагалі було затримувати?). На іншому відео силовики у шоломах тягли чоловіка за руки і ноги до мікроавтобуса. Схоже, він був уже без свідомості.

Свої факапи трапилися на південному заході, у Бресті. Тут були тисячі учасників акції, відбулося дві хвилі затримань, у тому числі жорстких. Після цього протестувальники знову сформувалися в групу і продовжили ходу зі скандуванням. Їм знову перекрили шлях. Причому на одній з ділянок у силовиків не витримали нерви, і вони зробили попереджувальні постріли у повітря. Тут.бай також повідомив подробиці одного з брутальних затримань у місті. За даними порталу, «с одного мужчины стянули штаны и закинули в бус». При цьому було видно, що затриманих, які вже знаходилися в автобусі, поклали на підлогу. А на тротуарі залишилася кров. І це знову схоже на сумнозвісне 9-11 серпня…

Фото: TUT.BY

ЧОРНІ СПИСКИ БІЛОЇ РУСІ - ДАЛІ БУДЕ

І ось така різкість силовиків мала очікувані наслідки. Втім, тут треба відійти трохи назад і пояснити, що таке «деанон»... Для силовиків важливо почуватися безвісними і непокараними. Але 19 вересня у Телеграм-каналі NEXTA Live була опублікована база даних на білоруських силовиків, карателів. Список «деанона», деанонімізації містить інформацію про 1003 співробітників органів внутрішніх справ Білорусі, включно з їхніми прізвищами, іменами, по батькові, датами народження, адресами, підрозділами, у яких вони служать, їхніми званнями та посадами.

Після недільного маршу NEXTA Live продовжила добру традицію, давши такі пояснення:

«Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость. За убийство отца пятерых детей Геннадия Шутова (помер у госпіталі 19 серпня після кульового поранення в голову, отриманого 11 серпня, - ред.) также пока никто не ответил, даже расследование не начато. Мы предупреждали, что отвечать за преступления против белорусов обязательно придется. Добавляем к уже имеющейся базе список из более чем 1000 упырей из Бреста и Брестской области… Это лишь небольшая часть данных от кибер-партизан. Каждый день мы ведём уточняющую работу по особо дерзким мразям. Выродки из Гродно, про вас мы тоже не забудем».

Фото: TUT.BY

NEXTA також звертається до всіх з проханням доповнювати список або ж допомогти видалити з нього тих, хто вже залишив ряди силовиків. Так деанонімізація тих, хто за законом повинен бути підзвітний суспільству, стає окремим фронтом протистояння революції і контрреволюції.

Нікіта Мікадо, один з найбільш успішних білоруських IT-бізнесменів, засновник компанії PandaDoc, який мешкає у США, на початку минулого тижня був змушений призупинити свою участь у проєкті допомоги силовикам, які йдуть з органів. Режим фактично шантажував його, заарештувавши чотирьох співробітників мінського офісу PandaDoc.

Але справа не померла, засновник стартапу Deepdee Ярослав Лихачевський підхопив її, і тепер замість Мікадо допомагає ексспівробітникам МВС Білорусі у проєкті By_SOL. За його словами, буквально відразу ж після суботньої публікації NEXTA Live 200 силовиків звернулися «с заявлениями и просьбой исключить их из базы данных, с заявлениями о том, что они готовы уйти и не участвовать в этом». Лихачевський назвав деанонімізацію дуже ефективним способом залучення співробітників правоохоронних органів Білорусі до діалогу: «Как только мы говорим: мы знаем, кто вы, ваши имена, должности, где вы служите, где живете, номера телефонов, в некоторых случаях даже переписку с любовницами, они начинают активнее общаться с белорусским обществом».

До речі, і Павло Латушко, який був не лише керівником Купаловського театру і Міністерства культури, а й послом у Франції, повідомив про масштабну чистку в іншому важливому органі влади – МЗС. За його інформацією, найближчим часом з дипкорпусу Білорусі звільнять близько 30 дипломатів. А це все ж не просто звільнені співробітники, а кваліфіковані спікери, які до того ж мають прямий вихід на світову аудиторію.

Фото: TUT.BY

А світ, Європа інтересу до Білорусі не втрачає, скоріше, навпаки. У понеділок міністри закордонних справ ЄС зустрічаються у Брюсселі, і обговорюють, зокрема, ситуацію в Білорусі (і, «щоб два рази не вставати», в Росії). На ній на запрошення президента Європарламенту присутня (наживо, а не по відео) Світлана Тихановська.

Так що «всё продолжается», як каже у таких випадках NEXTA Live.

Олег Кудрін