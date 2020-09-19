Перші видання Галілея та Ньютона: у Румунії знайшли вкрадені з Британії книги

Близько 200 цінних старовинних книг вартістю в 3,2 мільйона доларів, які були вкрадені зі складу в Лондоні, виявили під підлогою будинку в одному з румунських сіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Партію викрадених раритетів було знайдено поліцейськими під час обшуку в одному з сільських будинків у повіті Нямц на північному сході Румунії цієї середи, 16 вересня.

Серед виявлених стародруків є зокрема перші видання Галілея та Ньютона.

Зазначається, що колекція книг були викрадена злодіями в січні 2017 року: злочинці прорізали отвори в даху сховища неподалік лондонського аеропорту Хітроу та проникли всередину. Скандальна крадіжка сталася перед тим, як книги мали були перевезені на спеціальний аукціон до США.

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Крадії були ідентифіковані як члени румунського кримінального угруповання. Ця банда відповідальна за серію високовартісних крадіжок на території Об’єднаного Королівства.

Виявити викрадені книги, як повідомляється, допомогли 45 попередніх обшуків у Великій Британії, Румунії та Італії влітку 2019 року.

Наразі 13 осіб обвинувачено у цій справі, 12 із яких уже визнали вину.

Фото: METROPOLITAN POLICE