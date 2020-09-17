Конгрес США звинуватив Boeing у замовчуванні важливої інформації про 737 MAX

Американська корпорація Boeing приховувала критично важливу інформацію як від регуляторів, так і від клієнтів та пілотів Boeing 737 MAX про системи роботи літака, що призвело до катастроф двох пасажирських авіалайнерів.

Про це йдеться в доповіді Комітету з питань транспорту й інфраструктури Палати представників США, оприлюдненій в середу після кількох місяців розслідування, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Boeing замовчувала важливу інформацію від Федерального управління цивільної авіації (FAA), а також своїх клієнтів та пілотів літаків 737 MAX", - зауважується у звіті.

Зокрема, йдеться про те, що компанія приховувала дані про систему коригування характеристик маневреності (MCAS), яку визнали однією з головних причин катастроф пасажирських лайнерів. Через це пілоти не мали можливості дізнатися про потенційні складнощі в роботі обладнання літаків та були не готові до аварійних ситуацій.

Крім того, у доповіді зазначається, що процес розробки й прийняття в експлуатацію літака відбувався неналежним чином, у тому числі в умовах впливу корпорації Boeing на контролюючий орган.

Читайте також: Boeing виявив технічну проблему у літаках 787 Dreamliner

Як відомо, у березні 2019 року сталася катастрофа Boeing 737 MAX в Ефіопії, у жовтні цього ж року такий самий літак розбився в Індонезії. Загалом загинули 346 людей. Компанія визнала, що в обох випадках мали місце помилки в роботі системи MCAS. Літаки цієї серії були зняті з польотів по всьому світу.