Boeing виявив технічну проблему у літаках 787 Dreamliner
Про це пише Morning Star, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У Boeing заявили, що проблема пов’язана із тим, як деталі скріплялися під час побудови горизонтального стабілізатора (заднього крила). У компанії наголосили, що неполадка стосується ще не доставлених замовникам літаків та була виявлена цього року”, - йдеться у матеріалі.
Morning Star нагадує, що минулого місяця Boeing посадив вісім літаків серії 787 через проблеми під час їх виробництва, що змусило контролюючі органи США переглянути принципи контролю якості, запроваджені майже десять років тому.
“Проблема із виробництвом заповільнила відвантаження 787. У серпні Boeing передав замовникам 4 літаки, у той час, як щомісячна спроможність конвеєра у 10 літаків продовжує випереджати обсяг нових замовлень”, - підсумовує видання.
Відповідно до заяви Boeing, технічні проблеми із новими літаками будуть вирішені “найближчим часом”.