Барбадос хоче стати республікою

Влада Барбадосу, що у Карибському морі, має намір у 2021 році оголосити країну республікою і більш не визнавати королеву Великої Британії Єлизавету II главою держави.

Як передає Укрінформ, про це Loop Barbados заявила генерал-губернатор країни Сандра Мейсон.

"Настав час залишити позаду наше колоніальне минуле. Місцеві жителі хочуть бачити громадянина Барбадосу главою держави. Барбадос зробить наступний логічний крок на шляху до повного суверенітету і стане республікою у той час, коли ми будемо відзначати нашу 55-у річницю незалежності ", - заявила Мейсон у промові перед відкриттям сесії парламенту.

Як відомо, Барбадос отримав незалежність в 1966 році та є незалежною державою в складі Співдружності. Проте донині британська королева Єлизавета ІІ залишається главою держави. Її у країні представляє призначений королевою генерал-губернатор.

Єлизавета II є главою Співдружності Націй та чинним монархом у 15 незалежних державах.