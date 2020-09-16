Папа Римський розгляне ідею відвідати Білорусь — Ватикан

За словами держсекретаря Ватикану П'єтро Пароліна, Папа Римський Франциск «розгляне» ідею відвідати Білорусь.

Про це повідомляється на сайті римо-католицької церкви в Білорусі.

«Білорусь завжди була дуже зацікавлена ​​у візиті Папи», - підкреслив держсекретар Його Святості.

Однак ці плани не були конкретизовані, а зараз пандемія коронавірусу, за словами ієрарха, «заблокувала всі», невідомо, на який час.

«Думаю, що це один із візитів, які Папа розгляне», - сказав кардинал П'єтро Пароліна.

У Ватикані зазначили, що стежать за ситуацією, яка склалася після видворення з Білорусі лідера римо-католиків Тадеуша Кондрусевича.

Як повідомлялося, раніше білоруські прикордонники не пустили до країни голову Католицької церкви Білорусі архієпископа Тадеуша Кондрусевича, який повертався додому з Польщі.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.