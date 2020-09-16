Папа Римський розгляне ідею відвідати Білорусь — Ватикан
Про це повідомляється на сайті римо-католицької церкви в Білорусі.
«Білорусь завжди була дуже зацікавлена у візиті Папи», - підкреслив держсекретар Його Святості.
Однак ці плани не були конкретизовані, а зараз пандемія коронавірусу, за словами ієрарха, «заблокувала всі», невідомо, на який час.
«Думаю, що це один із візитів, які Папа розгляне», - сказав кардинал П'єтро Пароліна.
У Ватикані зазначили, що стежать за ситуацією, яка склалася після видворення з Білорусі лідера римо-католиків Тадеуша Кондрусевича.
Як повідомлялося, раніше білоруські прикордонники не пустили до країни голову Католицької церкви Білорусі архієпископа Тадеуша Кондрусевича, який повертався додому з Польщі.
У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.