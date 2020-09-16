Поїзд та шкільний автобус зіштовхнулися у Новій Зеландії: десятки поранених
Укрінформ
Унаслідок зіткнення шкільного автобуса та поїзда на півночі Нової Зеландії, загинула одна людина ще сорок отримали поранення.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.
“Загибла жінка-водій автобуса, яка прямувала до старшої школи Феілдінг, намагалися перетнути залізничний переїзд, однак її транспортний засіб зіштовхнувся із задньою частиною поїзда”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що інцидент відбувся на новозеландському Північному острові.
“Серед поранених було шестеро дітей, яких негайно доставили до лікарні Північного Палмерстона. За даними правоохоронців, їх травми були легкими й середніми”, - стверджує Сіньхуа.
Наразі на місці зіткнення триває розслідування, покликане встановити його причини.
Фото: RNZ / Dom Thomas