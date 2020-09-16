Поїзд та шкільний автобус зіштовхнулися у Новій Зеландії: десятки поранених

Унаслідок зіткнення шкільного автобуса та поїзда на півночі Нової Зеландії, загинула одна людина ще сорок отримали поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Загибла жінка-водій автобуса, яка прямувала до старшої школи Феілдінг, намагалися перетнути залізничний переїзд, однак її транспортний засіб зіштовхнувся із задньою частиною поїзда”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що інцидент відбувся на новозеландському Північному острові.

“Серед поранених було шестеро дітей, яких негайно доставили до лікарні Північного Палмерстона. За даними правоохоронців, їх травми були легкими й середніми”, - стверджує Сіньхуа.

Наразі на місці зіткнення триває розслідування, покликане встановити його причини.

Фото: RNZ / Dom Thomas