Главу католиків Білорусі перевіряють на приналежність до білоруського громадянства

Паспорт глави католицької церкви Білорусі Тадеуша Кондрусевича було визнано недійсним через перевірки його приналежності до білоруського громадянства.

Про це TUT.BY повідомив керівник Департаменту з громадянства і міграції МВС Білорусі Олексій Бігун, передає Укрінформ.

Як заявив Олексій Бігун, визнання паспорта Тадеуша Кондрусевича недійсним не означає, що він був позбавлений білоруського громадянства.

«Він не позбавлений громадянства, оскільки з цього питання потрібно винесення висновку. Міністерство внутрішніх справ просто на даний час проводить перевірку його належності до громадянства Республіки Білорусь і поданих ним документів при проходженні процедури натуралізаці », - зазначив Бігун.

За словами керівника Департаменту з громадянства і міграції МВС, щорічно проводиться більше тисячі подібних процедур щодо осіб, які мають громадянство Республіки Білорусь. Він повідомив, що перевірка стосовно Кондрусевича була розпочата ще до його від'їзду до Польщі, і наступні події - всього лише збіг.

«Так вийшло за сукупністю обставин. Процедуру було трохи раніше розпочато (направлення відповідних запитів і так далі), а він у цей час виїхав. Нам було б теж вигідніше, якби він був би тут», - сказав він.

За словами Бігуна, всі підстави для визнання паспорта недійсним містяться в Положенні про документи, що засвідчують особу, в тому числі в разі, якщо паспорт незаконно виданий, якщо стосовно особи приймається рішення про втрату або позбавлення громадянства, а також з інших підстав.

Бігун також повідомив, що відповідна заява від Тадеуша Кондрусевича вже отримана і на неї буде дана докладна відповідь.

Раніше повідомлялося, що голові Конференції католицьких єпископів у Білорусі архієпископу Тадеушу Кондрусевич заборонили в'їзд до країни через «недійсний паспорт».

Як повідомляв Укрінформ, Кондрусевич засудив насильство у країні після виборів 9 серпня, а також висловив протест проти дій силовиків біля Червоного костелу, коли 26 серпня правоохоронці заблокували у храмі Святого Симона і Святої Єлени в Мінську демонстрантів і прихожан.

31 серпня Кондрусевича без пояснення причин не пустили в Білорусь. Митрополит повертався додому з Польщі. Кондрусевич є громадянином Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY