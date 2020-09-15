У Білорусі відомого спортивного журналіста арештували на 15 діб

Відомий спортивний журналіст Сергій Щурко засуджений на 15 діб і зараз знаходиться в СІЗО в Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПРЕСБОЛ.

У Первомайському РУВС підтвердили, що відомий білоруський спортивний журналіст, ініціатор численних благодійних проєктів Сергій Щурко знаходиться у СІЗО на Окрестіна, де поміщають затриманих під час численних протестів у Мінську, які відбуваються після виборів президента Білорусі.

Суд над Щурком вже відбувся, і Сергій отримав 15 діб.

Зазначається, що про зникнення журналіста у понеділок, 14 вересня, повідомила його подруга - Міс Білорусії 2008 Ольга Хижинкова. Щурко перестав виходити на зв'язок з 13.00. За словами Хижинкової, Сергій устиг написати, що до нього їдуть на бесіду співробітники міліції.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: pressball.by