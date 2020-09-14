МВС Білорусі заявило про затримання загону "партизан" з українською символікою

У Білорусі Головне управління МВС по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією заявило, що в лісі під Могильовом була припинена діяльність загону «Партизани Могильова», зібраного в співтоваристві в соцмережах. До загону входили 64 користувача.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграм-каналі МВС Білорусі.

«ГУБОЗіК МВС припинено протиправну діяльність "лісового" загону. Лідер зазначеної групи в соціальних мережах створив співтовариство "Партизани Могильова", куди входило 64 користувача. Попередньо встановлено, що учасники групи збиралися в покинутому приміщенні в лісі під Могильовом», - йдеться в повідомленні.

За даними МВС, в зазначеному місці проводилися тренування: «відпрацьовували практичні навички тактики проведення вуличних боїв, захоплення приміщень, штурмового альпінізму і ведення бойових дій в лісі».

Уточнюється, що у групи були біло-червоно-білий прапор, формене обмундирування з шевронами «Пагоня» та українською символікою, балаклави, бронежилети, страйкбольна й пневматична зброя, сигнальний пістолет, ножі та радіостанції. Також стверджується, що з місця події вилучено предмети, які за висновком експерта є фрагментами саморобного запального пристрою. По інших вилучених речах і предметах також призначена експертиза.

Повідомляється, що під час чергового тренування ОМОН затримав шістьох активних членів угруповання, проти чотирьох з них порушено кримінальну справу. Це молоді люди у віці від 16 до 22 років. Їх затримали і доправили до слідчого ізолятора. МВС стверджує, що серед затриманих є особи з ультраправими неонацистськими поглядами.

Наразі проводяться подальші оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших учасників, а також їх намірів щодо застосування саморобних запалювальних пристроїв

Про діяльність сучасних партизан в Могильові ніхто не чув. При цьому є групи проросійських організацій, які возять місцевих школярів до літніх таборів, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З того часу кожні вихідні в столиці країни відбуваються масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.