Блумберг оплатить проведення передвиборчої кампанії Байдена у Флориді — ЗМІ

Колишній мер Нью-Йорка, мільярдер Блумберг виділить $100 мільйонів на підтримку кампанії Байдена у Флориді.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на The New York Times, частина грошей піде на спілкування з латиноамериканськими виборцями.

Про спонсорування кампанії Байдена Блумберг повідомив після того, як опитування телекомпанії NBC News і соціологічної служби Marist Poll показало, що між Трампом і демократом в штаті Флорида триває справжня битва. Повідомляється, що голоси потенційних виборців віком 65+ розподілилися між суперниками майже порівну: 49% респондентів заявили, що підтримують Байдена, а 48% на стороні чинного президента Трампа.

Однак опитування показало, що Трамп випереджає Байдена за популярністю серед латиноамериканських виборців штату - 50% проти 46%. Саме на спілкування з цією групою виборців, а також на підтримку зусиль по просуванню кандидата від демократів у Флориді та буде направлено фінансування, повідомив представник Блумберга.

Нагадаємо: Флорида — один з ключових штатів для кандидатів в президенти. У 2020-му він представлений однією з найбільших колегій вибірників - 29 осіб. Саме голоси виборців цього регіону вирішили долю виборів президента у 2000 році, які виграв республіканець Джордж Буш молодший.