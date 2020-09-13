Меркель підтримала протестувальників у Білорусі

Канцлер ФРН Ангела Меркель висловила захоплення прагненням білорусів захистити свої демократичні права та підтримує їх у цьому.

Про це вона заявила у подкасті, приуроченому до майбутнього Міжнародного дня демократії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми з великим занепокоєнням спостерігаємо за подіями в Білорусі. Там прихильність до демократії буквально розтоптана. Наше серце б'ється разом з серцями мирних демонстрантів. Сміливість і рішучість, з якими вони виходять на вулиці за свободу та верховенство закону, викликають захоплення», - сказала Меркель.

Вона зазначила, що нині можна спостерігати, як навіть авторитарні системи можуть бути економічно успішними і кидати виклик сталим демократіям у багатьох сферах, але - за рахунок утисків базових прав. «Це не наш європейський шлях», - наголосила канцлер.

У цьому зв'язку вона закликала пам'ятати, яким великим досягненням є демократія, і зазначила, що захищати демократичні цінності потрібно всіма силами.

«Ми в Німеччині можемо вважати себе щасливчиками, що демократія та свобода, верховенство закону та політична відповідальність міцно закріплені в нас», - сказала глава уряду, зауваживши, що так було від часу відновлення німецької єдності 30 років тому.

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Однак, зауважила канцлер, досвід інших країн засвідчує, що це не можна сприймати як належне.

Міжнародний день демократії відзначатиметься у вівторок, 15 вересня.