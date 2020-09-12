Лісові пожежі у США знищили тисячі будинків, 25 загиблих

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Пожежі знищили тисячі будинків, їх жертвами стали щонайменше 25 людей.

Губернатор штату Орегон Кейт Браун попередила, що кількість загиблих може бути значно вищою, оскільки десятки людей зникли безвісти.

В Управлінні штату з надзвичайних ситуацій повідомили, що аварійні команди, які обшукують випалені руїни маленьких міст, готуються зіткнутися з можливими "масовими інцидентами зі смертельним результатом".

Читайте також: У Кривому Розі горить сміттєзвалище

Як повідомлялося, понад півмільйона осіб у штаті Орегон, США, змушені залишити свої будинки, рятуючись від смертоносних лісових пожеж. Повідомлялося про щонайменше 14 загиблих у кількох штатах.