У Бангладеші затонуло пасажирське судно: щонайменше 10 загиблих

Щонайменше 10 осіб загинули унаслідок аварії пасажирського судна на ріці Гумай в 158 км від столиці країни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на місцеву поліцію пише Сіньхуа.

Зазначається, що судно, на борту якого перебувало близько 30 пасажирів, пішло на дно після зіткнення із вантажним траулером.

“Було знайдено тіла 10 людей, серед яких п’ятеро жінок й п’ятеро дітей”, - розповів глава поліції району Нетрокона, де трапилася катастрофа, Мухаммед Фахрузаман.

За наявною інформацією, восьмеро пасажирів спромоглися доплисти до берега після зіткнення.

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Наразі рятувальникам, які шукають жертв аварії, доводиться боротися із сильною течією та бурхливою водою. Підняти з дна та доправити судно на берег поки не вдалося.

Нагадаємо: паром — ключовий вид транспорту у Бангладеші, однак більшість суден зазвичай переповнені. Минулого місяця під час аварії переповненого човна в тому ж районі загинуло 17 подорожувальників.

Фото: telegraf.com.ua