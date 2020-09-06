Кількість загиблих від вибуху в мечеті у Бангладеш зросла до 24

У результаті вибуху в мечеті на сході Бангладеш загинули щонайменше 24 особи.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Аljazeera.

Зазначається, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки ще 37 осіб перебувають у лікарнях у критичному стані з опіками до 90% поверхні тіла.

Як повідомляв Укрінформ, у Бангладеш у районі Нараянгандж неподалік від столиці країни Дакки стався вибух у мечеті. За попередніми даними, у мечеті вибухнули шість кондиціонерів через скупчення газу після витоку з трубопроводу.

Фото: thenews.com.pk