Кількість загиблих від вибуху в мечеті у Бангладеш зросла до 24

Кількість загиблих від вибуху в мечеті у Бангладеш зросла до 24

Укрінформ
У результаті вибуху в мечеті на сході Бангладеш загинули щонайменше 24 особи. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Аljazeera.

Зазначається, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки ще 37 осіб перебувають у лікарнях у критичному стані з опіками до 90% поверхні тіла.

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Як повідомляв Укрінформ, у Бангладеш у районі Нараянгандж неподалік від столиці країни Дакки стався вибух у мечеті. За попередніми даними, у мечеті вибухнули шість кондиціонерів через скупчення газу після витоку з трубопроводу.

Фото: thenews.com.pk

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