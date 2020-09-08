У Болгарії загорівся турецький автобус із туристами

У Болгарії неподалік від Софії загорівся туристичний автобус, який прямував із турецькими туристами до Стамбула.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє канал БНТ1.

Інцидент стався за 20 кілометрів від Софії, повідомлення про пожежу надійшло о 23.15.

На місце прибули кілька пожежних розрахунків, аби запобігти поширенню вогню на ліс уздовж шосе в районі Вакареля.

Турецький автобус їхав до Стамбула. Що стало причиною пожежі, невідомо.

Всі пасажири були евакуйовані вчасно і чекали біля шосе. Всього у салоні їхали 9 пасажирів.

Про постраждалих під час пожежі не повідомляється, однак вогонь знищив багаж туристів.

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Вранці у вівторок надзвичайні служби Болгарії повідомили, що автобус згорів вщент.

Рух автострадою, де сталася пожежа, вже відновили.

Фото: nova.bg