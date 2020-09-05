У Білорусі сталася пожежа з вибухом на жлобинській фабриці

У Білорусі сталася пожежа з вибухом на жлобинській фабриці

Відео
Укрінформ
У білоруському місті Жлобин виникла пожежа на фабриці художньої інкрустації, під час якої стався вибух.

Як передає Укрінформ, про це пише у мережі Твітер видання TUT.by.

Згідно з повідомленням, пожежа сталася у триповерховій будівлі.

На поширеному відео видно, що на верхньому поверсі фабрики виник сильний вогонь. Пізніше стався потужний вибух.

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Офіційна інформація щодо інциденту наразі відсутня.

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