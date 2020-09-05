У Білорусі сталася пожежа з вибухом на жлобинській фабриці
Відео
Укрінформ
У білоруському місті Жлобин виникла пожежа на фабриці художньої інкрустації, під час якої стався вибух.
Як передає Укрінформ, про це пише у мережі Твітер видання TUT.by.
Жлобин. Пожар и взрыв на фабрике художественной инкрустации. Официальной информации про инцидент пока нет.— TUT.BY (@tutby) September 5, 2020
Видео: familycake_love, Instagram pic.twitter.com/3yTU54yMSW
Згідно з повідомленням, пожежа сталася у триповерховій будівлі.
На поширеному відео видно, що на верхньому поверсі фабрики виник сильний вогонь. Пізніше стався потужний вибух.
Офіційна інформація щодо інциденту наразі відсутня.