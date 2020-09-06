У Білорусі правозахисники публікують список затриманих на Марші Єдності

У неділю, 6 вересня, в Мінську і в регіонах відбувається Марш Єдності.

Правозахисники «Весни» повідомляють про затримання учасників, передає Укрінформ.

У Мінську зафіксовано затримання в районі Мінського мотоциклетного заводу - людей, що стояли з біло-червоно-білими прапорами. Також біля станцій метро «Пушкінська» і «Східна» люди в цивільному «полювали» на тих, хто йшов з національною символікою.

Серед затриманих - голова компанії «Екодім» Ірина Сухій, яку забрали прямо з квартири і доставили до Радянського РВВС, і член Координаційної ради Ольга Павлова. Затримано ще ряд відомих у Білорусі людей. Усього в списку поки що 37 осіб.

Також відбуваються затримання в Гродно.

Раніше стало відомо, що в Мінську на «Марші єдності» проспекти в центр міста перегороджені силовиками і спецтехнікою, деякі площі перегороджені колючим дротом. Підходи до резиденції президента в Палаці Незалежності оточені військовими і людьми в чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків, також там вишикувалися десять БТР.

Також у Мінську були закриті на вхід і вихід чотири центральних станції метрополітену.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: vkurier.by