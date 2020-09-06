У Мінську закрили п'ять станцій метро

У Мінську в неділю на вхід і вихід закрито п'ять станцій метро.

Як передає Укрінформ про це повідомляється на Телеграм-каналі Мінського метрополітену.

Такими станціями є Площа Леніна, Жовтнева, Купалівська, Площа Перемоги, Площа Якуба Коласа. Потяги не будуть зупинятися на цих станціях.

Як повідомляв Укрінформ, марш прихильників змін, "Марш Єдності", намічено на 6 вересня в Мінську з 14:00. Свідки повідомляють, що силовики вже оточили Жовтневу площу, площу Незалежності, стелу "Мінськ - місто-герой".

Поліцейські перебувають у стані підвищеної готовності.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Фото: minsknews.by