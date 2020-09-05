У Бангладеш вибухнули шість кондиціонерів у мечеті, загинули 13 осіб

У Бангладеш у районі Нараянгандж неподалік столиці країни Даки унаслідок вибуху у мечеті загинули 13 осіб . Ще 30 людей отримали ушкодження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Вибух стався у п'ятницю під час традиційної молитви.

Як зазначається, причиною трагедії став вибух газу, спричинений витоком у мережі системи кондиціонування встановленій у мечеті. За даними місцевих чиновників в мечеті вибухнули всі шість кондиціонерів.

Серед 13 загиблих є одна дитина, кількість жертв може зрости оскільки деякі постраждалі знаходяться у важкому стані.

Розпочато розслідування причин інциденту.