Штати заявляють про зрушення у переговорах між Сербією і Косово

Адміністрація президента США заявила про поступ у переговорному процесі про нормалізацію між Белградом та Приштиною за підсумками вчорашньої зустрічі сторін у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTS.

У зустрічі в Білому домі взяли участь президент Сербії Александар Вучич, прем’єр Косова Авдулла Хоті та представники адміністрації президента США - радник з питань держбезпеки Роберт О’Браян та спеціальний посланник США з переговорів Річард Гренелл. Нетривалий час на переговорах була присутня і дочка Дональда Трампа, Іванка Трамп. На порядку денному стояли в першу чергу економічні питання.

Так, Гренелл підкреслив на своїй сторінці у Твіттері продуктивність цих переговорів та висловив своє задоволення й надію на подальші успіхи.

Про прогрес заявив і прем’єр Косова.

Водночас сербський президент Вучич наголосив, що запропонований до підписання документ є «страшенно складним», через те, що одним з пунктів було взаємне визнання: підписавши цей договір Сербія фактично визнала б незалежність Косова. Що принципово не відповідає політичній лінії офіційного Белграда.

Вучич зазначив, що після того, як сербська делегація заявила, що не може погодитися на визнання незалежності Косова, спірний пункт був вилучений із документа.

Читайте також: Сербія планує збільшити парк військової авіації на тлі напруженості на Балканах

Президент Сербії підкреслив, що не підпише жодного документа про визнання незалежності Косово і «чітко сказав про це співрозмовникам».

Сьогодні очікується зустріч Вучича з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, на 7 вересня запланований наступний раунд переговорів між Сербією та Косово в Брюсселі за посередництва єврочиновників.

Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії в січні 2008 року, але досі є лише частково визнаною державою. Переговори про нормалізацію між Белградом та Приштиною тривають уже понад 7 років і не раз заходили у глухий кут.