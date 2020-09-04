У Греції - масштабна лісова пожежа

Біля південного міста Коринф грецькі пожежники намагаються загасити велику лісову пожежу, що спалахнула в ніч на п’ятницю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Наразі на місці ліквідації пожежі працюють три спецлітаки, чотири гелікоптери, 88 пожежників та 23 пожежні машини.

За словами мера міста Вассіліса Нанопулоса, влада евакуйовує жителів селищ Іліоса, Елветіки та Корфос через потужні пориви вітру, які сприяють поширенню вогню.

Зазначається, що сама пожежа спалахнула у четвер вночі у Коринфі, а вже сьогодні почала поширюватися до наближених селищ.

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До регіону також була відправлена слідча група поліції, аби встановити причину виникнення пожежі.

Фото: ekathimerini.com