Хорватія перейде на євро 1 січня 2023 року — Нацбанк
Як повідомляє кореспондент Укрінформу із посиланням на Сіньхуа, про це заявив глава Національного банку Хорватії Борис Вуйчич.
“Хоча пандемія COVID-19 завдала важкого удару хорватській економіці та державним фінансам, ми працюємо над Національним планом із заміни хорватської куни євро”, - сказав Вуйчич.
Він зазначив, що Нацбанк тісно співпрацює з урядом над планом, що регулюватиме запровадження нової валюти.
“За його словами, у цьому плані буде враховано різні аспекти, такі як: конвертація депозитів й позик, уточнення відсоткових ставок та підрахунок цін. План повинен бути незабаром оприлюднений, а осінню — ухвалений”, - йдеться у матеріалі.
Вуйчич додав, що Хорватія рішуче налаштована запровадити додаткові заходи для боротьби з відмиванням грошей, зменшення адміністративного та фінансового тягаря на економіку та покращення корпоративного управління державних підприємств.
Глава Нацбанку наголосив, що Хорватія відповідає критеріям переходу на євро ще з 2016 року, однак пандемія ускладнила підтримання фіскальних показників.