Хорватія перейде на євро 1 січня 2023 року — Нацбанк

Хорватія приєднається до єврозони, запровадивши на своїй території єдину валюту, 1 січня 2023 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу із посиланням на Сіньхуа, про це заявив глава Національного банку Хорватії Борис Вуйчич.

“Хоча пандемія COVID-19 завдала важкого удару хорватській економіці та державним фінансам, ми працюємо над Національним планом із заміни хорватської куни євро”, - сказав Вуйчич.

Він зазначив, що Нацбанк тісно співпрацює з урядом над планом, що регулюватиме запровадження нової валюти.

“За його словами, у цьому плані буде враховано різні аспекти, такі як: конвертація депозитів й позик, уточнення відсоткових ставок та підрахунок цін. План повинен бути незабаром оприлюднений, а осінню — ухвалений”, - йдеться у матеріалі.

Вуйчич додав, що Хорватія рішуче налаштована запровадити додаткові заходи для боротьби з відмиванням грошей, зменшення адміністративного та фінансового тягаря на економіку та покращення корпоративного управління державних підприємств.

Глава Нацбанку наголосив, що Хорватія відповідає критеріям переходу на євро ще з 2016 року, однак пандемія ускладнила підтримання фіскальних показників.