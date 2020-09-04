У Кувейті вперше в історії жінок призначили суддями

Суддями Касаційного суду Кувейту призначили вісім жінок, це вперше в історії країни, коли жінок призначено на суддівські посади.

Як передає Укрінформ, про це пише Kuwait Times.

Вісім жінок вчора склали присягу, разом з чоловіками, перед головою Вищої судової ради Кувейту, Касаційного суду та президентом Конституційного суду Юсефом Аль-Мутавою з нагоди призначення їх суддями Касаційного суду. Це перші жінки, які прийняли присягу суддів у Кувейті.

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Мутава вказав всім 54 суддям, які вчора склали присягу на відповідальність, яку вони нестимуть, та обов'язки, яких вони мають дотримуватися. У липні генеральний прокурор Кувейту Дірар Аль-Асусі затвердив підвищення вісьмох жінок-прокурорів до рангу суддів.