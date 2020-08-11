На кордоні між Іраком та Кувейтом вибухнула бомба

Поблизу пункту перетину іраксько-кувейтського державного кордону здетонував вибуховий пристрій.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах Іраку.

Зазначається, що вибух трапився поблизу прикордонного пункту Джрайшан на півдні Іраку. Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

“Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв, однак невстановлені групи бойовиків часто завдають ударів по транспортних конвоях очолюваної США коаліції, що зазвичай рухаються з Кувейта до баз у центральному та північному Іраку”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: для підтримки місцевих сил у боротьбі з ІДІЛ в Іраку перебуває понад 5 тисяч американських військових, які переважно проводять навчання й надають консультації.

Фото: AFP