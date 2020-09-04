Хакери "зламали" сторінку прем'єр-міністра Індії у Twitter
Як передає Укрінформ, про це повідомило французьке видання Le Point.
Зазанчається, що зловмисники розсилали підробні твіти зі зламаної сторінки глави індійського уряду, вимагаючи від користувачів соцмережі благодійні пожертви у біткоїнах та іншій криптовалюті.
"Нам відомо про ці факти і ми вжили заходів для захисту зламаноїх сторінки. Ми активно розслідуємо ці факти", - заявив представник Твіттер, додавши, що усі підроблені повідомлення вилучено.
Водночас технологічний гігант заявив, що не знав про «злам» інших облікових записів.
Нагадаємо: у липні офіційні сторінки у твіттер десятків публічних осіб, серед яких Білл Гейтс, Ілон Маск і Барак Обама, стали ціллю хакерів. Повідомлення, розміщені на зламаних сторінках, давали користувачам Інтернету 30 хвилин, щоб відправити еквівалент 1 тис. доларів у біткоїнах на банківські рахунки й у такий спосіб заробити вдвічі більше. Підроблені твіти були надіслані з 45 особистих та ділових рахунків.
Також хакери встигли отримати доступ до прямих поштових скриньок 36 користувачів і завантажити дані семи інших, заявили у Твіттер. За словами його представника, хакери примірялися до кількох їх співробітників за допомогою фішингової операції телефоном, щоб отримати необхідні дані. Водночас у твіттер заявили, що не вдалося встановити зв'язок між зламом сторінки прем'єр-міністра Індії та липневими нападами.