Хакери "зламали" сторінку прем'єр-міністра Індії у Twitter

Обліковий запис прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді у твіттер зламано, адміністратори соцмережі проводять розслідування.

Як передає Укрінформ, про це повідомило французьке видання Le Point.

Зазанчається, що зловмисники розсилали підробні твіти зі зламаної сторінки глави індійського уряду, вимагаючи від користувачів соцмережі благодійні пожертви у біткоїнах та іншій криптовалюті.

"Нам відомо про ці факти і ми вжили заходів для захисту зламаноїх сторінки. Ми активно розслідуємо ці факти", - заявив представник Твіттер, додавши, що усі підроблені повідомлення вилучено.

Водночас технологічний гігант заявив, що не знав про «злам» інших облікових записів.

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Нагадаємо: у липні офіційні сторінки у твіттер десятків публічних осіб, серед яких Білл Гейтс, Ілон Маск і Барак Обама, стали ціллю хакерів. Повідомлення, розміщені на зламаних сторінках, давали користувачам Інтернету 30 хвилин, щоб відправити еквівалент 1 тис. доларів у біткоїнах на банківські рахунки й у такий спосіб заробити вдвічі більше. Підроблені твіти були надіслані з 45 особистих та ділових рахунків.

Також хакери встигли отримати доступ до прямих поштових скриньок 36 користувачів і завантажити дані семи інших, заявили у Твіттер. За словами його представника, хакери примірялися до кількох їх співробітників за допомогою фішингової операції телефоном, щоб отримати необхідні дані. Водночас у твіттер заявили, що не вдалося встановити зв'язок між зламом сторінки прем'єр-міністра Індії та липневими нападами.