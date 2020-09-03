Лукашенко звільнив голів Радбезу і КДБ Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив державним секретарем Ради безпеки Білорусі Валерія Вакульчика, який досі очолював Комітет держбезпеки.

Про це повідомляє БЕЛТА, передає Укрінформ.

Пост держсекретаря Ради безпеки Білорусі до цього часу займав Андрій Равков.

Водночас головою КДБ Білорусі призначено Івана Тертеля, який до теперішнього часу керував Комітетом держконтролю.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко має намір 3 вересня провести ряд важливих кадрових призначень.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.