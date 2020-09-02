Білоруські спортсмени створили нове об'єднання і вимагають повторних виборів

Білоруські спортсмени створили нове об'єднання і вимагають повторних виборів

Укрінформ
Відомі білоруські спортсмени створили Вільне об'єднання спортсменів Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Спортсмени вимагають провести повторні вибори президента Білорусі, звільнити всіх громадян, затриманих під час демонстрацій і непричетних до протиправної діяльності, звільнити і реабілітувати всіх політичних ув'язнених. Також вони виступають за проведення перевірки законності дій співробітників правоохоронних органів, починаючи з моменту збору підписів для висунення в кандидати в президенти Білорусі, і вимагають виявити і покарати винних у побиттях і катуваннях затриманих під час мирних демонстрацій.

Як повідомляється, до вільного об'єднання спортсменів увійшли:

- Степан Попов, чемпіон світу і Європи з самбо, перших Європейських ігор, заслужений майстер спорту Білорусі, лауреат публічного конкурсу "Тріумф. Героям спорту", володар міжнародної нагороди Fair Play;

- Олена Левченко, майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонату Європи з баскетболу. Чемпіон Західної Конференції Жіночого NBA (WNBA), фіналістка WNBA, учасниця двох Олімпіад;

- Олександра Герасименя, триразовий призер Олімпійських ігор з плавання, чемпіонка світу та Європи;

- Микита Мещеряков, член національної команди з баскетболу 3×3, призер Європейських ігор, восьмиразовий чемпіон Білорусі з баскетболу;

- Єгор Мещеряков, майстер спорту, чемпіон Європи U22 1994, чемпіон Білорусі та України, віцечемпіон Росії, гравець Національної збірної РБ з баскетболу 1995-2012, кращий гравець Білорусі 1998, 2001, 2002, 2008, 2009 років;

- Артур Удріс, член національної збірної з волейболу, бронзовий призер клубного чемпіонату світу, російської суперліги, кубка Південної Кореї, кубка і чемпіонату Катару, триразовий чемпіон Білорусі;

- Надія Остапчук, чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики (штовхання ядра);

- Катерина Снитіна, капітан національної команди Білорусі з баскетболу, бронзова призерка чемпіонату Європи, учасниця двох Олімпійських ігор.

В Інстаграмі з'явилися 10 відеозвернень учасників об'єднання. Вони закликають спортсменів визначитися з власною позицією і доєднатися до листа.

Як пише видання, вищезазначені спортсмени раніше підписалися під відкритим листом з вимогами до влади Білорусі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: AA

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