Слідком Білорусі викликав ще трьох членів Координаційної ради

Слідком Білорусі викликав ще трьох членів Координаційної ради

Укрінформ
Слідчий комітет Білорусі викликав ще трьох членів Координаційної ради (КР) на 2 вересня як свідків з розслідування кримінальної справи проти Ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свободи.

Повідомляється, що на допит викликали Івана Кравцова, Павла Данейка і Юрія Губаревича.

За словами речника Координаційної ради, тиск на члена президії КР Ольгу Ковалькову, яка відбуває адміністративне покарання в Жодинському СІЗО, триває.

Стало відомо, що в середу, 2 вересня, до неї приїдуть слідчі КК у кримінальній справі проти членів Координаційної ради. Ольга Ковалькова буде допитана як свідок. Адвокат наполягатиме на своїй присутності на допиті.

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Вчора стало відомо, що речника Координаційної ради Антона Раднянкова викликали до Слідчого комітету для допиту в рамках розслідування кримінальної справи про публічні заклики до захоплення державної влади. Раднянков був викликаний як свідок, хоча не є членом президії.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

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