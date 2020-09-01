Слідком Білорусі викликав ще трьох членів Координаційної ради

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свободи.

Повідомляється, що на допит викликали Івана Кравцова, Павла Данейка і Юрія Губаревича.

За словами речника Координаційної ради, тиск на члена президії КР Ольгу Ковалькову, яка відбуває адміністративне покарання в Жодинському СІЗО, триває.

Стало відомо, що в середу, 2 вересня, до неї приїдуть слідчі КК у кримінальній справі проти членів Координаційної ради. Ольга Ковалькова буде допитана як свідок. Адвокат наполягатиме на своїй присутності на допиті.

Вчора стало відомо, що речника Координаційної ради Антона Раднянкова викликали до Слідчого комітету для допиту в рамках розслідування кримінальної справи про публічні заклики до захоплення державної влади. Раднянков був викликаний як свідок, хоча не є членом президії.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.