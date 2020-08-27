Як «Україна – не Росія», так і «Білорусь – не Україна»

Що випливає зі слів Алексієвич про посередництво Путіна у врегулюванні конфлікту

До Слідчого комітету Білорусі Світлана Алексієвич йшла як член президії Координаційної ради опозиції. Чисто юридично це закінчилося пшиком. Знаменита письменниця, яка прийшла зі своєю адвокаткою, відмовилася давати свідчення проти себе, на що за законом має право. Свідчити ж ще про щось вона не могла, оскільки активної участі у роботі КР не брала – у неї зараз проблеми зі здоров'ям.

Більш важливим був сам факт виклику Нобелівської лауреатки до білоруських силовиків - хід для влади безглуздий, шкідливий, що говорить про неповну адекватність. Важливим також було особисте підтвердження Світланою Олександрівною факту її входження до Координаційної ради з трансферу влади та її Президії.

Ну, а найпікантніший сюжет, який викликав неоднозначну реакцію в Україні, - заклик залучити Путіна до розмови білоруської опозиції та Лукашенка. Ось на ньому, мабуть, варто зупинитися докладніше.

АНАЛОГІЇ З НАМИ: ПУТІН НА УГОДІ 21 ЛЮТОГО 2014-ГО

Справді, чи таким вже жахливим, наївно-безглуздим або навіть просто несподіваним є те, що сказала Алексієвич?..

Час летить швидко, а подробиці подій вилітають з голови ще швидше. Після шести з половиною років гібридної війни проти РФ якось призабулося, що 21 лютого 2014 року серед посередників при укладанні «угоди про врегулювання політичної кризи в Україні» були не лише представники Євросоюзу (глави МЗС Німеччини та Польщі, а також начальник департаменту МЗС Франції), а й особистий представник Путіна Володимир Лукін. Так, останній відмовився ставити підпис під угодою, але в переговорах при її укладанні брав участь.

Тобто, можна сказати, що і під час нашого Євромайдану (за всієї відмінності з нинішньою білоруською революцією) Путін брав участь у «врегулюванні політичної кризи». Правда, тільки до того часу, поки Янукович не втік зі столиці. Після чого стало остаточно зрозуміло, що провідників кремлівських інтересів у Києві у Путіна не залишилося. Ось тоді і почалася пряма агресія. А після її, великою мірою, провалу - акцент знову почав робитися на підтримці і вирощуванні в Україні промосковських сил як в інформаційному полі, так і в політичному (що у країні, де 30% сумують за СРСР, на жаль, природно і небезпечно).

Передбачаю ще один аргумент. Що в Україні тоді путінський представник був один серед трьох діячів Євросоюзу, а у заяві Алексієвич йдеться лише про Путіна. Так, є така відмінність. Але вона все ж не головна і багато в чому лише видається. Для того, щоб побачити це, треба повністю ознайомитися з виступом нобеліатки, не вириваючи фразу про Путіна з контексту.

І ось далі, вибачте за довгу цитату, даю повну розшифровку слів Алексієвич, але вона тут є дуже важливою (не кажучи вже про те, що зайвий раз послухати нобеліатку з літератури не завадить). Біля будівлі Слідкому письменницю чекала група підтримки, журналісти, інші члени Ради.

Фото: dpa

АЛЕКСІЄВИЧ: НАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА МИРУ І, МОЖЛИВО, РОСІЇ

Світлана Алексієвич: "Я відчуваю, що все, що ми (Координаційна Рада, – Ред.) робили, це цілком законно. Ба більше, це дуже потрібно сьогодні, бо, якщо так нас будуть розділяти і ми будемо розділятися, ми обов'язково скотимося до громадянської війни, це дуже небезпечно. І наша мета була - лише об'єднати суспільство, допомогти подолати політичну кризу. Ніякого перевороту... Це все марно думати, що 7 (Президія КР, – ред.) або 600 осіб (склад КР на якийсь момент, - ред.) зібралися – і вони щось зробили з народом. Це народ прийшов до цього. Це у нас на очах робиться нація, білоруська нація, білоруський народ.

Думаю, кожен з вас сьогодні пишається своїм народом. Якщо зізнатися чесно, у нас цього почуття ще недавно не було. А сьогодні, коли ми бачимо ці тисячні рухи людей, їхні обличчя... Ви б бачили, які прекрасні розвороти йдуть у західних ЗМІ. Тобто, з'явився як би "Бренд Білорусі". Тобто, білоруси стали раптом народом, про який дізнався весь світ.

Їм (західним ЗМІ, – ред.) подобається, що жоден газон не пом'ятий, що жодна вітрина не розбита і що люди так гідно, так красиво поводяться. І що ми пропонуємо якийсь новий спосіб. Необов'язково піти там зайняти пошту і телеграф. Так?.. А ми пропонуємо мирний спосіб боротьби. Це те, що вимагає сьогодення. Час, коли людське життя вартує і людина цінує своє життя. Те, що ми бачили у перші три дні протистояння, коли з людей робили «м'ясо», – це... це вже минуле століття.

Нам треба розмовляти один з одним, сперечатися один з одним. Для мене ідеал - коли людина несла в одній руці червоно-зелений прапор, в іншій – біло-червоно-білий. Вона хотіла сказати: "Давайте розмовляти, ми різні, але у нас є Білорусь. Це одна країна, і нам в ній жити, і нашим дітям жити". Я пам'ятаю цей великий прапор - я думаю, ви всі пам'ятаєте - десятиметровий або більше. І під ним маленькі діти сидять і рученятами до чогось тягнуться. А ще смішніше - коли йде мітинг бюджетників, і батьки кричать: "Батька! Білорусь!" А маленькі діти кричать - їхні діти, які ще не вміють брехати: "Геть! Геть" – скандують. І відразу зрозуміло, що відбувається вдома. Що відбувається у повітрі нашої країни.

Я думаю, нам треба бути разом, нам треба не поступатися. І ... не дай Боже, щоб пролилася кров з нашого боку. Вона не повинна пролитися. Ми повинні перемогти духом, перемогти силою своїх переконань.

(У відповідь на запитання: "А далі що?") Я думаю, це будуть довгі політичні рокіровки – напевно. Я бачу, що... треба... Можливо, світ нам допоможе, щоб Лукашенко почав розмовляти з кимось. Зараз він розмовляє лише з Путіним. Треба якось, можливо, і Путіна залучити до розмови... і світ. Щоб Лукашенко почав розмовляти і зрозумів, що не можна ставити своє життя, життя своєї сім'ї на одну дошку зі своїм народом, з його долею. Але тут нам мають допомогти. Навряд чи ми, наш Комітет (Координаційна Рада, – ред.)... Ми не впораємося з цією ситуацією. На жаль, наше громадянське суспільство є сильним, але не таким ще сильним. Тому нам потрібна допомога миру, можливо, і Росії, якщо ми зможемо її разом залучити».

РЕВОЛЮЦІЯ У БІЛОРУСІ МИРНА. А ДЛЯ ІНШОЇ - НЕМАЄ СИЛ

І тепер, зробивши знижку на те, що це жива пряма мова, а не вивірено покладений на монітор письменницький текст, проаналізуємо її.

Найперше Алексієвич говорить про становлення у Білорусі громадянського суспільства, політичної нації. За тональністю, настроєм, та й напряму за словами, це схоже на те, що говорили і відчували в Україні у 2004-му і 2014 роках.

Надзвичайно важливими є слова про «бренд Білорусі», які з'явилися у західних ЗМІ. І це ми теж проходили - коли світ, насамперед західний, робив для себе відкриття, для нас очевидне, що "Україна - не Росія", не шматочок, який випадково і, можливо, тимчасово відпав від Russia, а окремий народ, мова, культура; інша країна, врешті-решт.

Схожа на Україну, особливо у 2004 році, коли не дійшло до боїв, ось ця гордість від того, як відбувається революція, а також від того, що весь світ це бачить – «жоден газон не пом'ятий, жодна вітрина не розбита... так гідно, так красиво».

На окрему увагу заслуговують висловлювання Алексієвич з приводу "ми пропонуємо якийсь новий мирний спосіб боротьби". Тут, звичайно, теж можна побачити елемент наївності. Мирні революції перемагають при збігу двох факторів: коли "верхи" не готові триматися за владу до останнього і коли є розкол в елітах. У Білорусі поки що обстановка є дещо іншою: Лукашенко постійно підкреслює готовність проливати кров, а від владного айсберга відколюються ще не настільки великі шматки, щоб змістити його центр ваги і змусити перевернутися.

Однак тут, у цій заяві, є не лише наївність, а також реальна оцінка ситуації – і в цьому головна особливість того, що «Білорусь – не Україна». У країні наразі просто немає сил, які готові до жорсткої форми протистояння, не кажучи вже про збройну боротьбу. У Білорусі не було свого УНА-УНСО і подібних структур, там немає чогось подібного до героїчного міфу ОУН-УПА (дозвільні розповіді про «білоруських партизанів» – це зовсім інше). Білоруські громадяни, які реально, а не метафорично готові воювати з владою, у 2013-2014 роках виїхали до України. І багато хто загинув за нашу свободу (пам'ятаємо Жизневського). Білоруське КДБ за всесиллям і всеосяжністю агентури подібне до гедеерівського «Штазі». Принаймні так зараз видається з розмов з експертами і очевидцями (реально про це можна буде дізнатися тільки після падіння режиму і відкриття архівів – тих, які не встигнуть спалити або вивезти до Москви). Тому давайте обійдемося без зарозумілості і повчань – білоруси роблять свою революцію так, як можуть, виходячи з сил, які є у них в наявності. Поки що - мирно, відповідаючи на насилля ненасиллям, а виключно масовістю. Чи можуть вони програти у цьому? Безумовно. Але це їхня революція, їхня країна, їхня історія, а не наша.

РОЗКОЛ ДВОХ ЧАСТИН РЕВОЛЮЦІЇ СТАНЕ ЇЇ ПОРАЗКОЮ

Крім того, не можна скидати з рахунків і позицію Заходу. Ми, українці, звичайно, можемо ображатися на слова видатних західних діячів, дипломатів про небажаність повторення у Білорусі сценарію Євромайдану. Але, на жаль, реальність сьогодні є саме такою. Демократичні країни могли захоплюватися стійкістю і мужністю українців, які борються за демократію зі зброєю в руках (і це – попри російську «дезу» про те, що відбувається – це виключно справа рук праворадикалів). Однак після Революції Гідності швидких "наздоганяючих реформ" за польсько-естонським зразком у нас не відбулося і, на жаль, поки вони не передбачаються. І, об'єктивно кажучи, попри те, що для Заходу ми важливий партнер, все ж залишаємося для нього "головним болем" - недостатньо реформованою країною, та ще й з військовим конфліктом. Можна пояснювати причини цього - олігархат, агресія Кремля тощо, але це не скасовує факту. Тому підкреслення мирності білоруського протесту - це, крім усього іншого, і пас Заходу, щоб там було простіше проштовхувати рішення про активну, максимально можливу підтримку Білорусі, поки ситуація не дійшла до військового протистояння і більшої крові.

Слова ж про посередництво Путіна і Росії (причому лише після слів про підтримку «світу», читай – «західного світу») – теж не більше, ніж очевидність. Оскільки у сьогоднішньому білоруському протесті від початку є два крила - прозахідне (антиімперське, під біло-червоно-білим прапором) і проросійське (неорадянське, під червоно-зеленим). Суть роботи кремлівських пропагандистів, яких терміново переправили зараз до Мінська, якраз у тому і полягає, щоб домогтися розколу протесту по цій лінії. А він, цей розкол, призведе до швидкої поразки революції і подальшої контрреволюційної реакції, зламу і викорчовування білоруської ідентичності, закріплення неорадянської російсько-білоруської ідентичності (білоруси як частина триєдиного російського народу).

Суть же нинішньої революції якраз у тому і полягає, щоб відійти, відповзти від краю прірви, яка загрожує втратою білоруської культури, білоруської ідентичності і у кінцевому підсумку – білоруської державності.

Зі свого боку, Кремль чудово це розуміє і цього не хоче. Москві бажано законсервувати Білорусь у нинішньому стані, коли білоруська державна мова підміняється білоруським державним акцентом. Тому реакція Кремля на звернення Алексієвич була дуже млявою, точніше кажучи – ніякою. А роспроп писав про це лише побіжно: «Ну, если уж Алексиевич говорит об обращении к Путину…»

Фото: dpa

ПИСЬМЕННИЦЯ ПРОТИ РОСПРОПУ І РАДЯНСЬКИХ МІФІВ

За версією роспропу, Алексієвич і письменниця середненька, яка отримала Нобелівську премію не стільки за книги, скільки за статтю у Frankfurter Allgemeine Zeitung «Колективний Путін». А як ще можуть там ставитися до матеріалу, в якому головна теза: «Путін зробив ставку на низинні інстинкти і виграв». Ненависть Кремля викликає і десакралізація радянськості у творах письменниці. Подумати тільки, вона назвала героїчну БРСР під час окупації «країною поліцаїв»! А ось що говорить і пише Алексієвич з приводу найпопулярнішої на сьогодні міфологеми «білоруський партизан»:

"Хто ж такі партизани? Адже вони далеко не відразу сформувалися у якусь подобу військових загонів. Спочатку це просто були напівбандитські групи. Просто мужики зі зброєю, ось і все. Добре, якщо на чолі ставав колишній оточенець з нормальними поглядами, а так - то... Пам'ятаєте, у мене в книзі "Час секонд-хенд" є історія про Розочку? Вісімнадцятирічну єврейську дівчину прислали з Москви, вона була зв'язківкою. З нею спали всі партизанські командири, а потім, коли вона завагітніла, просто пристрелили на узліссі. Усе моє сільське життя складається з цих оповідань".

Зі свого боку, можна згадати, що і в Україні були ексцеси з Алексієвич, коли у 2018 році в результаті провокації був зірваний її виступ в Одесі. Приводом для цього став виступ письменниці у Брукліні в 2016-му, під час якого вона допустила в живій мові некоректне і історично неточне висловлювання: «карателі, які працювали на території Білорусії, були всі з України». І тут треба повернутися до розшифровки прямої мови, перечитати її. Адже теж не все так гладко, але ж це я ще трошки «причесав» сказане. Світлана Олександрівна - письменниця, а не ораторка, і про неї насамперед треба судити за її книгами, а не словами і застереженнями у прямому ефірі.

Одне слово, в сюжеті «Алексієвич – Путін» ніякої «зради» немає. Втім, і до «перемоги» ще далеко.

Олег Кудрін, Рига

Перше фото: Дмитро Брушко, TUT.BY