У Каліфорнії згоріли понад пів мільйона гектарів лісів

Площа природних пожеж на території Каліфорнії з 15 серпня збільшилася до 505,8 тисяч гектарів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

Понад 650 лісових пожеж, багато з яких виникли через удари блискавки, спалили понад 505,8 тисяч гектарів (1,25 мільйона акрів) землі в Голден-Стейт. Це понад у шість разів більше, ніж площа Нью-Йорка.

В результаті пожеж загинули 7 осіб, понад 1400 будівель зруйновано. Як зазначає видання, підвищена вологість і слабкий вітер допомогли пожежникам з гасінням вогню.

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