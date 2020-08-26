У Каліфорнії згоріли понад пів мільйона гектарів лісів
Укрінформ
Площа природних пожеж на території Каліфорнії з 15 серпня збільшилася до 505,8 тисяч гектарів.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.
Понад 650 лісових пожеж, багато з яких виникли через удари блискавки, спалили понад 505,8 тисяч гектарів (1,25 мільйона акрів) землі в Голден-Стейт. Це понад у шість разів більше, ніж площа Нью-Йорка.
В результаті пожеж загинули 7 осіб, понад 1400 будівель зруйновано. Як зазначає видання, підвищена вологість і слабкий вітер допомогли пожежникам з гасінням вогню.
Фото: Getty Images