Жертвами повеней у Судані стали 84 особи
Укрінформ
Зливи та викликані ними повені, від яких Судан потерпає з кінця червня, забрали життя 84 осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Національний комітет цивільної оборони Судану.
Станом на 24 серпня внаслідок сильних дощів і повеней загинули 84 особи, ще 29 постраждали.
Як зазначається, сильні пошкодження отримали 26 тис. 739 будинків, багато з них завалилися. Крім того, унаслідок стихії загинули 5329 голів худоби.
Влада закликає населення зберігати обережність в умовах негоди.
Сезон дощів у Судані зазвичай починається в липні та триває до вересня або жовтня, уточнює Сіньхуа. У цей час в країні нерідко трапляються повені.