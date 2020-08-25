Жертвами повеней у Судані стали 84 особи

Зливи та викликані ними повені, від яких Судан потерпає з кінця червня, забрали життя 84 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Національний комітет цивільної оборони Судану.

Станом на 24 серпня внаслідок сильних дощів і повеней загинули 84 особи, ще 29 постраждали.

Як зазначається, сильні пошкодження отримали 26 тис. 739 будинків, багато з них завалилися. Крім того, унаслідок стихії загинули 5329 голів худоби.

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Влада закликає населення зберігати обережність в умовах негоди.

Сезон дощів у Судані зазвичай починається в липні та триває до вересня або жовтня, уточнює Сіньхуа. У цей час в країні нерідко трапляються повені.