Негода у Судані забрала понад 20 життів

Унаслідок проливних дощів у Судані загинула 21 особа, ще 16 отримали різноманітні травми.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на Національну раду Судану із цивільної оборони пише Сіньхуа.

Зазначається, що цьогорічний сезон дощів у Судані призвів до повної руйнації 4726 будинків та пошкодження ще 4628 помешкань.

Одним із найбільш постраждалих виявився столичний штат Хартум.

“Національна рада закликала людей, які проживають поблизу ріки Ніл або інших водойм, дотримуватися необхідних засторог під час сезону дощів”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: Судан регулярно стикається із проблемою проливних дощів із червня по жовтень.

Фото: BBC