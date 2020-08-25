У США почали розслідування проти Trump Organization - ЗМІ

Прокуратура штату Нью-Йорк підозрює президента США і його організацію в маніпуляції вартістю активів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс почала розслідування стосовно Дональда Трампа і Trump Organization за підозрою в маніпуляції вартістю активів для забезпечення позик і отримання економічних і податкових пільг.

«Про це стало відомо в понеділок після того, як генеральний прокурор Летиція Джеймс подала клопотання суд штату Нью-Йорк на Манхеттені, щоб Trump Organization, Ерік Трамп (син глави Білого дому - ред.) та інші підкорилися її повісткам», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за словами Джеймс, вона почала своє розслідування після того, як колишній особистий адвокат і помічник Дональда Трампа Майкл Коен заявив на слуханнях у Конгресі, що у фінансових звітах президента завищена вартість деяких активів, що дозволило заощадити гроші на кредити і страхування, а вартість інших активів знижена, аби зменшити податки на нерухомість.

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Уточнюється, що метою перевірки є чотири об'єкти нерухомості: ділянка площею 85,8 га на північ від Нью-Йорка, будівля на Волл-стріт, 40 у центрі Манхеттена, національний гольф-клуб Трампа в Лос-Анджелесі та міжнародний готель, а також «Трамп Тауер» у Чикаго.

Як повідомлялося, Республіканська партія США офіційно висунула своїм кандидатом на президентських виборах чинного главу Білого дому Дональда Трампа і затвердила кандидатом у віцепрезиденти Майка Пенса, який зараз обіймає цю посаду.

Фото: The White House