Республіканці офіційно висунули Трампа кандидатом у президенти
Укрінформ
Республіканська партія США офіційно висунула своїм кандидатом на президентських виборах чинного главу Білого дому Дональда Трампа та затвердила кандидатом у віцепрезиденти Майка Пенса, який нині обіймає цю посаду.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Трампа повторно висунуто кандидатом у президенти США на з’їзді Республіканської партії у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.
Видання The Hill зазначає, що партія раніше також затвердила Майка Пенса кандидатом у віцепрезиденти.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Демократична партія США офіційно висунула своїм кандидатом на президентських виборах колишнього віцепрезидента Джо Байдена та затвердила Камалу Гарріс кандидатом у віцепрезиденти.
Вибори президента США заплановані на 3 листопада.