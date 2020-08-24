Республіканці офіційно висунули Трампа кандидатом у президенти

Республіканська партія США офіційно висунула своїм кандидатом на президентських виборах чинного главу Білого дому Дональда Трампа та затвердила кандидатом у віцепрезиденти Майка Пенса, який нині обіймає цю посаду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Трампа повторно висунуто кандидатом у президенти США на з’їзді Республіканської партії у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Видання The Hill зазначає, що партія раніше також затвердила Майка Пенса кандидатом у віцепрезиденти.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Демократична партія США офіційно висунула своїм кандидатом на президентських виборах колишнього віцепрезидента Джо Байдена та затвердила Камалу Гарріс кандидатом у віцепрезиденти.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.