Радниця Трампа залишає посаду перед президентськими виборами

Старша радниця президента США Дональда Трампа Келіан Конвей залишить свою посаду наприкінці цього місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Beast.

Конвей вирішила піти з Білого дому, аби мати більше часу для своєї родини. Вона додала, що це повністю її вибір і пообіцяла незабаром оголосити про плани на майбутнє.

Зазначається, що під час її роботи на посаді радниці Трампа її чоловік - юрист Джордж Конвей постійно жорстко критикував дії глави Білого дому.

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Сама ж Конвей спочатку працювала у передвиборчій кампанії Трампа, а вже з моменту інавгурації Трампа у січні 2017 року вона обіймала посаду старшої радниці президента у Білому домі

Як повідомлялося, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада.