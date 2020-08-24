Міноборони Білорусі заявляє про перевірку ЗС із призовом військових запасу

Міноборони Білорусі заявляє про перевірку ЗС із призовом військових запасу

Укрінформ
Міністерство оборони Білорусі заявляє про початок нового етапу комплексної перевірки бойової готовності ЗС, який передбачає призов військовослужбовців запасу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на міноборони Білорусі.

"За розпорядженням міністра оборони Віктора Хреніна під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних Сил генерал-майора Олександра Вольфовича відсьогодні проводиться третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних Сил", - ідеться в повідомленні.

Указується, що мета перевірки - оцінка здатності й готовності військових частин виконати завдання за призначенням "в динамічно мінливих обставинах, удень і вночі, а також вдосконалення бойової виучки військ".

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За інформацією військового відомства Білорусі, в ході перевірки передбачається приведення окремих військових частин у найвищий ступінь бойової готовності із призовом військовослужбовців із запасу. Перевірка завершиться проведенням тактичного навчання.

Як повідомлялося, в Білорусі після президентських виборів почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики застосовували проти учасників мирних протестів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. В ході акцій було затримано понад 6,7 тисячі людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, правозахисники повідомляють про п'ятьох загиблих.

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