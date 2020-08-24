Кількість жертв при падінні мікроавтобуса з обриву у Грузії збільшилася
Укрінформ
У Грузії зросла кількість жертв при падінні у прірву мікроавтобуса з пасажирами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Вісник Кавказу.
"Сімнадцять людей загинули і троє були госпіталізовані з травмами в результаті падіння мікроавтобуса з обриву у грузинському селі Шатілі (Хевсуреті, регіон Мцхета-Мтіанеті), повідомляє МВС країни", - інформує ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що в неділю у горах Грузії у прірву впав мікроавтобус, 12 людей загинули, троє отримали серйозні травми.
Мікроавтобус з пасажирами впав на кам'янистий схил з висоти близько 80 метрів.
Як повідомляють очевидці, мікроавтобус на високій швидкості врізався в порожній легковий автомобіль і змінивши від удару траєкторію руху, зірвався вниз.
Уточнюється, що в мікроавтобусі знаходилися в основному жінки і громадянин Канади.