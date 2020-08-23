У горах Грузії у прірву впав мікроавтобус, 12 загиблих

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Перший канал.

"12 людей загинули у неділю, 23 серпня, внаслідок автокатастрофи в муніципалітеті Душеті (Грузія). Аварія сталася біля села Бісо по дорозі на Шатілі", - зазначається у повідомленні.

Мікроавтобус з пасажирами впав на кам'янистий схил з висоти близько 80 метрів.

Після отримання повідомлення про аварію на місце події мобілізовано всі відповідні підрозділи МВС, зокрема бригади патрульної та кримінальної поліції, пожежники і рятувальні команди зі спецтехнікою, бригади швидкої допомоги.

За попередніми даними, в мікроавтобусі загинули 12 осіб та 3 особи отримали серйозні травми. Тих, хто вижив, перевозять у лікарні.

Пошуки людей тривають.

Паралельно проводиться ідентифікація пасажирів та інші оперативно-розшукові заходи.