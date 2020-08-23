У Польщі зіткнулися автобус і мікроавтобус, 9 загиблих

На півдні Польщі внаслідок зіткнення автобусу з мікроавтобусом загинуло 9 осіб, ще 7 зазнали травм різного ступеня важкості.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на tvn24.pl.

ДТП сталася на дорозі національного значення номер 88 на відрізку автошляху Клещув-Глівіце у Сілезькому воєводстві в суботу близько опівночі (за київським часом).

За попередньою інформацією, водій мікроавтобусу втратив контроль над транспортним засобом, в результаті чого він перекинувся на дорозі і зіткнувся з автобусом, який їхав з протилежної сторони.

В результаті зіткнення загинули всі 9 осіб, які перебували в мікроавтобусі. Травми різного ступеня важкості отримали також 7 із 49-ти осіб, які перебували в автобусі. Їх життю не загрожує небезпека.

Мікроавтобусом подорожували дорослі особи – жителі Підкарпатського воєводства, а автобусом – представники охоронної фірми, які їхали із Вроцлава після забезпечення порядку на футбольному матчі.

Фото: Policja Śląska