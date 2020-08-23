На півночі Туреччини зійшли селі: 4 загиблих, 11 зниклих безвісти

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу.

«Чотири людини загинули, ще відомо про 11 зниклих. 118 сільських доріг перекриті. Крім того, є села, про ситуацію в яких інформації немає», - поінформував міністр, який терміново прибув на місце стихійного лиха.

У пошуково-рятувальних роботах задіяно 423 рятувальники, 153 одиниці техніки.

Селі спричинила значна кількість опадів в регіоні. Метеорологи повідомляють про небезпеку нових сходжень, оскільки за прогнозом дощі триватимуть.