Експрем’єра Мальти допитали через вбивство журналістки
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Guardian.
Це був перший офіційний допит Муската у цій справі.
"Хоча я не маю права розголошувати деталі, питання стосувалися тем, які вже є загальнодоступними й на які я також публічно відповів", - розповів експрем'єр, додавши при цьому, що за даними поліції він не перебуває під слідством.
Як відомо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.
Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійської влади до італійсько-лівійської афери з контрабанди дизпалива.
Троє чоловіків — брати Альфред і Джордж Дегіорджо і їхній друг Вінсент Мускат були звинувачені в підриві в автомобілі бомби. Вони були заарештовані в грудні 2017 року, але не визнали себе винними в суді.
Фото: occrp.org