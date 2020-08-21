Експрем’єра Мальти допитали через вбивство журналістки

Колишнього прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската допитали поліціянти у зв'язку з розслідуванням вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Guardian.

Це був перший офіційний допит Муската у цій справі.

"Хоча я не маю права розголошувати деталі, питання стосувалися тем, які вже є загальнодоступними й на які я також публічно відповів", - розповів експрем'єр, додавши при цьому, що за даними поліції він не перебуває під слідством.

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Як відомо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійської влади до італійсько-лівійської афери з контрабанди дизпалива.

Троє чоловіків — брати Альфред і Джордж Дегіорджо і їхній друг Вінсент Мускат були звинувачені в підриві в автомобілі бомби. Вони були заарештовані в грудні 2017 року, але не визнали себе винними в суді.

Фото: occrp.org