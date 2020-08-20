Меркель обговорить з Макроном Білорусь
Зустріч відбудеться в другій половині дня в літній резиденції французького президента Форт Брегансон поблизу Тулона, повідомляє кореспондент Укрінформ.
Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Французької Республіки обговорять «європолітичні та міжнародні теми», зазначили в німецькому уряді.
У світлі останніх подій у Білорусі та з урахуванням екстреного саміту ЄС 19 серпня очікується, що співбесідники узгодять позиції щодо білоруського питання.
Важливою темою стане путч у Малі. Обидві держави мають там великі миротворчі контингенти, зокрема, ФРН – майже тисяча солдатів Бундесверу.
Проблемою, яка становить спільний інтерес, є ситуація в Лівані та тривалі контрабандні поставки озброєнь у цю країну міжнародними учасниками.
Не виключено, що політики торкнуться питання роботи в «нормандській четвірці».
Меркель летить у Францію на запрошення Макрона.
Як повідомлялося, французький президент побував у гостях у Німеччині в червні та став першим закордонним лідером, який здійснив візит до ФРН після відкриття кордонів у Європі.