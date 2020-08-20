Меркель обговорить з Макроном Білорусь

Лідери Німеччини та Франції обговорять 20 серпня ситуацію в Білорусі та Малі, а також інші міжнародні проблеми.

Зустріч відбудеться в другій половині дня в літній резиденції французького президента Форт Брегансон поблизу Тулона, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Французької Республіки обговорять «європолітичні та міжнародні теми», зазначили в німецькому уряді.

У світлі останніх подій у Білорусі та з урахуванням екстреного саміту ЄС 19 серпня очікується, що співбесідники узгодять позиції щодо білоруського питання.

Важливою темою стане путч у Малі. Обидві держави мають там великі миротворчі контингенти, зокрема, ФРН – майже тисяча солдатів Бундесверу.

Проблемою, яка становить спільний інтерес, є ситуація в Лівані та тривалі контрабандні поставки озброєнь у цю країну міжнародними учасниками.

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Не виключено, що політики торкнуться питання роботи в «нормандській четвірці».

Меркель летить у Францію на запрошення Макрона.

Як повідомлялося, французький президент побував у гостях у Німеччині в червні та став першим закордонним лідером, який здійснив візит до ФРН після відкриття кордонів у Європі.