На Філіппінах внаслідок землетрусу двоє людей загинули й 170 постраждали
Укрінформ
Жертвами землетрусу магнітудою 6,6 на сході Філіппін стали двоє людей, ще 170 отримали травми.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN Philippines.
За даними місцевої влади, зі 170 постраждалих 67 є жителями Катайнгана. Наразі 18 осіб знаходяться у лікарнях.
Унаслідок стихійного лиха було евакуйовано 319 людей, проте чиновники нині розглядаються необхідність евакуації до 6 тисяч людей.
Загалом в регіоні пошкоджено близько 600 інфраструктурних об’єктів, серед яких є школи, дороги, мости й частину порту.
Як повідомляв Укрінформ, вчора, 18 серпня, землетрус магнітудою 6,6 стався на сході Філіппін в регіоні Самар.
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