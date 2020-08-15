Daimler виплатить у США понад 2 мільярди доларів через “дизельгейт”
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Verge.
Зокрема, компанія виплатить 1,5 млрд дол. американським органам, серед яких Управління з охорони довкілля та Відділ Мін'юсту щодо захисту екології.
Концерн також погодився виплатити ще 700 млн дол. власникам автомобілів, які подали окремий позов до суду.
Коли торік у Німеччині спалахнув скандал навколо маніпуляцій даними щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів автомобілів компанії Volkswagen, Мін'юст США розпочав власне розслідування щодо можливих подібних порушень з боку інших компаній на території країни.
В результаті цього розслідування Daimler був змушений відкликати майже 800 000 автомобілів.
Як повідомлялося, "дизельний скандал" вибухнув восени 2015 року після того, як американські екологічні служби виявили, що на автомобілі Volkswagen з дизельними двигунами встановлювалось програмне забезпечення, що дозволяло в рази знизити показники викидів вихлопних газів та обійти екологічні стандарти.
Volkswagen уже зобов’язали виплатити штраф у розмірі 1 млрд євро. У США VW виплатив уже 18 млрд доларів штрафів і компенсацій.
У травні 2020 р. суд у ФРН також зобов'язав концерн виплатити компенсації потерпілим унаслідок "дизельгейту".
Проти концерну позиваються і в Австралії, Канаді, Великій Британії.