В Індонезії - восьме виверження вулкану менш як за тиждень

Вулкан Сінабунг, що на індонезійському острові Суматра, викинув величезну хмару попелу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNA.

Хмара сягнула висоти двох кілометрів. Наразі ніхто не постраждав в результаті активізації вулкану.

Місцева влада попередила про виверження лави з кратера та закликала авіакомпанії пильно слідкувати за повітряним простором біля вулкану.

Також був встановлений п’ятикілометровий периметр, який забороняє людям підходити ближче до вулкану Сінабунг.

За словами речника індонезійського Управління з подолання наслідків стихійних лих Радітія Джаті, місцевим також рекомендується надягати маску під час перебування на вулиці.

Це вже восьмий викид за менш ніж тиждень, відколи "прокинувся" вулкан, який є одним зі 120 активних в країні.

Зазначається, що у 2010 році вулкан Сінабунг активізувався вперше за останні 400 років. У 2014 році загинуло 16 людей, а у 2016-му ще семеро осіб після його виверження.

Як повідомляв Укрінформ, вулкан Сінабунг, що на індонезійському острові Суматра, вранці в понеділок, 10 серпня, викинув величезну хмару попелу.

Фото: sky