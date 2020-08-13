В Індонезії - восьме виверження вулкану менш як за тиждень
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNA.
Хмара сягнула висоти двох кілометрів. Наразі ніхто не постраждав в результаті активізації вулкану.
Місцева влада попередила про виверження лави з кратера та закликала авіакомпанії пильно слідкувати за повітряним простором біля вулкану.
Також був встановлений п’ятикілометровий периметр, який забороняє людям підходити ближче до вулкану Сінабунг.
За словами речника індонезійського Управління з подолання наслідків стихійних лих Радітія Джаті, місцевим також рекомендується надягати маску під час перебування на вулиці.
Це вже восьмий викид за менш ніж тиждень, відколи "прокинувся" вулкан, який є одним зі 120 активних в країні.
Зазначається, що у 2010 році вулкан Сінабунг активізувався вперше за останні 400 років. У 2014 році загинуло 16 людей, а у 2016-му ще семеро осіб після його виверження.
Як повідомляв Укрінформ, вулкан Сінабунг, що на індонезійському острові Суматра, вранці в понеділок, 10 серпня, викинув величезну хмару попелу.
Фото: sky