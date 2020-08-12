В Україні відремонтують три літаки ВПС Шрі-Ланки

Фахівці державного підприємства "Завод 410 ЦА" та ДП “Антонов”, що входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", відремонтують три транспортні літаки Ан-32Б Військово-повітряних сил Шрі-Ланки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укроборонпром.

Як зазначають у концерні, 11 серпня літаки прибули в Україну.

Контракт на ремонт літаків, укладений ДП ДГЗІФ “Укрінмаш” з Міністерством оборони Шрі-Ланки, передбачає капітальний ремонт, продовження ресурсів та строків служби 3-х літаків Ан-32Б. Усі ремонтні роботи триватимуть рік та здійснюватимуться на “Заводі 410 ЦА”.

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Повідомляється, що українські фахівці надали технічну допомогу Військово-повітряним силам Шрі-Ланки у підготовці літаків до технічного перельоту до України.

Фото з відкритих джерел