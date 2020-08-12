У Мінську частково відновили доступ до інтернету

Вранці 12 серпня в Мінську частково відновився доступ в інтернет - люди повідомляють про соцмережі, месенджери та інші ресурси, що запрацювали.

Про це передає Укрінформ з посиланням на TUT.by.

Користувачі пишуть, що в середу близько 6:50 одночасно запрацювала більшість популярних сервісів - Телеграм, Вайбер, Вотсапп, Твіттер, Інстаграм.

Почали також відкриватися пошукові системи Google і Яндекс, відновився доступ до онлайн-замовлення таксі.

Зарубіжні сайти, принаймні у частини читачів, також працюють без проблем.

З'явився доступ і до інших сервісів, причому як через мобільний інтернет, так і фіксований - без використання VPN і Proxy запускаються ролики на YouTube, завантажуються електронні листи в Gmail.

Крім того, з 9 ранку в білоруській столиці стали доступні і сайти ЗМІ.

Як повідомлялося, 10 серпня діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що інтернет в країні відключають «з-за кордону», а не з ініціативи влади. У «Белтелекомі» зазначили, що з 8 серпня фіксують значне зростання трафіку, що надходить із зовнішніх IP-мереж з-за меж Білорусі, і що фіксуються множинні кібератаки різного ступеня інтенсивності на сайти державних органів і ресурси «Белтелекому», що зрештою призводить до ускладнень з доступом в Мережу.

У Мінську та інших містах Білорусі третю добу тривають протести проти офіційно заявлених результатів президентських виборів. Численні демонстрації почалися в Білорусі ввечері в день голосування, 9 серпня, і повторилися 10 серпня, їх жорстоко розганяли силовики.

Усього в країні за 9 і 10 серпня затримали понад п'ять тисяч людей, щонайменше одна людина загинула. За офіційними даними, в лікарні доставили понад 200 постраждалих.