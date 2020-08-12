Трамп скептично сприйняв рішення Байдена щодо віцепрезидента

Дональд Трамп прокоментував рішення свого суперника у виборчих перегонах Джо Байдена призначити у разі перемоги віцепрезидентом США сенаторку Камалу Гарріс.

Про це чинний президент США заявив на брифінгу в Білому домі, передає Укрінформ із посиланням на Голос Америки.

Дональд Трамп зазначив, що здивований таким вибором Джо Байдена.

“Камала Гарріс показала дуже-дуже слабкий результат на праймеріз. Вона здобула приблизно 2%, і витратила багато грошей, тож я був трохи здивований, що Джо Байден вибрав її. Я довго слідкував за нею, і був здивований. Вона проявила себе дуже слабко на праймеріз, і тепер вона обрана. Подивимося, як це спрацює”, - сказав Дональд Трамп.

Крім того, господар Білого дому згадав, як 2018 року Камала Гарріс критикувала кандидатуру Бретта Кавано, котрого президент висунув на посаду верховного судді.

"Так, як вона поводилась з тепер уже верховним суддею Кавано, - я це не скоро забуду ”, - зазначив американський лідер.

Як повідомлялося, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що у разі перемоги на виборах призначить віцепрезидентом сенаторку Камалу Гарріс. Таким чином, вона може стати першою афроамериканкою на цій посаді.

Фото: The White House